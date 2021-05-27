شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تستعد لاستقبال 60 ألف طالب لأداء امتحانات الدبلومات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مقرات مدارس التعليم الفنى على مستوى الإدارات التعليمية تسعد لاستقبال الطلاب للامتحانات العملية للدبلومات الفنية والتى سوف تنعقد خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 يونيو إلى الخميس17 يونيو المقبل، ثم تنطلق الامتحانات النظرية يوم السبت 19 يوينو إلى الخميس 1 يوليو.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم فى بيان اليوم، أنه تم تجهيز المقرات والجان بمدارس الجيزة للتعليم الفنى لاستقبال 60529 طالب وطالبة بمختلف التخصصات النوعية " تجارى وصناعى وفندقى وزراعى " ومقسم على 221 لجنة، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات والغرفة تعمل على مدارس اليوم والساعة لرصد وحل أى مشكلات تعوق العملية الامتحانية .

وأكد الجيار أنه سيتم تشكيل لجان فرعية بالادارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحلها وابلاغ الوزارة فوراً، وتوفير 65 استراحة و1100 سرير مجهزين على أعلى مستوى من دورات مياه وأجهزة طهى ومراوح وثلاجات للمعلمين المنتدبين خارج المحافظة لاعمال الامتحانات .

وأكد المهندس حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى بالمديرية أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب إلى يعقد بها الامتحانات العملية والنظرية والتنبية على أن تعلق الجدول بمكان واضح لجميع الطلاب وتجهيز المعامل والروش لعقد الامتحانات المعملية والعملية حسب كل تخصص مع تجهيز أعداد اللجان بكل مقر لجنه طبقا لمعدل اعداد الطلبة التى حددته الوزارة فى ظل جائحه فيروس كورونا المسجد مع توفير المناخ المناسب لحسن سير واستقرار الامتحانات .

وشدد "الجيار " بتقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير، و اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول الا بارتداء الكمامات .