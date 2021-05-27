شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح أول مكتب نموذجى يقدم جميع خدمات الوزارة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منذ قليل، أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد، حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين "خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين"، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى، من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

حضر الافتتاح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التمموين والتجارة الداخلية.

وتفقد أيضاً الوزير والدكتور إبراهيم عشماوى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الخدمات المقدمة من المكتب النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يخدم محافظات القناة، وأنه بصدد التوسع فى إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب أيضا استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين، وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.