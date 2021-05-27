شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توزيع المنافذ التموينية الجديدة بـGPS.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يجرى توزيع المنافذ التموينية الجديدة باستخدام الـ GPS وذلك فى إطار الحرص على تطوير المنظومة وإنشاء شبكة توزيع تخدم المواطن وتوفير كافة السلع الغذائية بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور على المصحيى وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بديوان عام المحافظة وذلك قبل افتتاح الوزير أول مكتب نموذجي على مستوى الجمهورية يقدم جميع خدمات وزارة التموين ببورسعيد بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التمموين والتجارة الداخلية.

وأوضح "المصيلحي"، أنه يجرى وضع مواقع البدالين التموينيين والمنافذ التموينية الحالية على GPS لتحديد المناطق التي ليس بها منافذ، لافتًا أنه يشترط أن يبعد أي بدال تمويني جديد مسافة لا تقل عن 500 متر بينه وبين أقرب بدال تمويني.

كما أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المكتب النموذجي المميز ببورسعيد يعد أول مكتب من نوعه على مستوى الجمهورية يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين.