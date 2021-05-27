شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الاثنين والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة هذه الأيام بمعدل درجة أو درجتين ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأشار إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه اعتبارا من الاثنين المقبل تتعرض البلاد لموجة حارة و ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة .

وكشف شاهين أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة متوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة وجنوب البلاد بين 42 و 43.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية ، مائل للحرارة على السواحل الشرقية ، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.