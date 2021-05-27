شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مراكز خدمة المواطنين بالريف ستكون مجمعة ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،، إنه سيجرى إنشاء مراكز مجمعة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالريف المصرى الذى يمثل سكانه نسبة أكثر من 50%، وذلك ضمن مبادرة، "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين "،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وأوضح "المصيلحي" ان المراكز المجمعة ستكون في مكان واحد يتوجه إليه المواطن لتلقى الخدمة والرد عليه بنظام الميكنة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وأنها تهدف لتقليل الزحام ووقت الانتظار، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.