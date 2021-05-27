شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أخر صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تكشف استمرار الأجواء الحارة علي كافة الأنحاء نهارا وإن ظلت شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن صور الأقمار الصناعية، تكشف أن الطقس لطيف ليلا كما تظهر الشبورة المائية خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية ، مائل للحرارة على السواحل الشرقية ، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.