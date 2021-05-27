شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات حتى الثلاثاء.. العظمى بالقاهرة تصل 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 27 مايو 2021 إلى الثلاثاء 1 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :

- الخميس 27 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 36 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- الجمعة 28 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- السبت 29 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 36 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- الأحد 30 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- الإثنين 31 مايو:

القاهرة والوجه البحرى 36 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- الثلاثاء 1 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 39 درجة

السواحل الشمالية 34 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 42 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية ، مائل للحرارة على السواحل الشرقية ، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.