"السر في الحارس".. القبض على المتهم بسرقة شركة صرافة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات سرقة شركة صرافة في الشرقية وضبط المتهم مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية من المسئول عن إحدى شركات الصرافة كائنة بدائرة المركز) باكتشافه كسر المفتاح الأوتوماتيكي لباب الشركة وسرقة مبالغ مالية (عملات أجنبية) ، من خزينة الشركة وأضاف أن مفتاح الخزينة كان موضوع داخل درج طابعة الكمبيوتر بالشركة.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن إداري لحراسة الشركة - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وقرر بأنه يعمل فرد أمن لحراسة الشركة وأنه منذ فترة تحصل على مفتاح القفل الخارجي للباب واستنسخ مفتاح آخر عليه وتوجه لمقر الشركة وقام بفتح القفل وكسر المفتاح الأوتوماتيكى الخاص بالباب الصاج وفتحه ودلف لداخل الشركة، وأخذ مفتاح الخزينة من درج طابعة الكمبيوتر وفتح أبواب الخزينة واستولى على المبالغ المالية، ولاذ بالهرب وأرشد عن جميع المبالغ المالية المسُتولى عليها وكذا قفل الباب الصاج بمسكنه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.