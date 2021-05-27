تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 24 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، استئناف المحامي هاني سامح (صيدلي) على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 24 يونيو المقبل، لاستخراج صورة رسمية من مخاطبة وزارة الصحة لمكتب النائب العام الخاصة ببلاغها ضد نقابة الأطباء في فبراير 2020.

كما جاء قرار التأجيل لاستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن امتناع أطباء دفعة 2019 عن استلام التكليف أثناء جائحة كورونا.

وقال "سامح" أمام المحكمة إنه طالب بفرض الحراسة على النقابة لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب.

وأضاف أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وأشار الى قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) قضت بعدم اختصاصها النوعي بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.