أخبار مصر

بـ 2600 قطعة مجهولة المصدر.. ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركة بحوزته كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر قبل ترويجها.

ونجح رجال مباحث القاهرة خلال حملة تموينية في ضبط 2600 قطعة مستلزمات طبية، 233 أسطوانة أكسجين، 300 منظم أكسجين مجهولة المصدر قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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