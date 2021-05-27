بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة وتقطيع السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة وتقطيع السيارات وبيعها بدائرة قسم شرطة شبرا

تلقى قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص مفاده سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وضبط قائدها وتبين أنه (سائق "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوبي "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك" بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بذات الأساليب، وأقرا بارتكاب 7 وقائع أُخرى، وتم بإرشادهما ضبط حافظة بداخلها بطاقة رخصتي التسيير والقيادة خاصة بأحد المجني عليهم - رخصة سيارة - إيصالات سحب تراخيص بدون بيانات مختومة بخاتم شعار الجمهورية "مقلدة" اعترفا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص - 2 لوحة معدنية - أدوات مستخدمة في وقائع السرقة، وتم بإرشادهما ضبط عدد من السيارات المستولى عليها بمكان إخفائهم، وأقرا بقيامها بالتصرف في سيارتين بالبيع وأمكن ضبطهما، وأقرا بقيامهما بتقطيع السيارتين والتصرف في أجزائهما بالبيع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.