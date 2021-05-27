مخدرات وأحكام متنوعة.. الأمن يستهدف تجار الأسلحة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة استهدفت البؤر الأجرامية في القليوبية لضبط الخارجين والمحكوم عليهم الهاربين.

واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 33 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 37 متهم "لعدد 23 منهم معلومات جنائية"، 5 متهمين مطلوب ضبطهم في عدة قضايا، وضبط 3 مراقب "هارب"، وضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 7120 حكم قضائي متنوع بإجمالي

180 محكوم عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.