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خلال حملة أمنية.. الأمن العام يطارد العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام في الفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة طامية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية، 3 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتفان محمول، بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وضبط قطعة سلاح أبيض، كما تم تنفيذ (352) حكم قضائي متنوع بإجمالي 37 محكوم عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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