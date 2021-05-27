خلال حملة أمنية.. الأمن العام يطارد العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة طامية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 أسلحة نارية بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية، 3 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتفان محمول، بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وضبط قطعة سلاح أبيض، كما تم تنفيذ (352) حكم قضائي متنوع بإجمالي 37 محكوم عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.