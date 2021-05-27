الأمن العام: تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 236 قضية مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 187 قطعة سلاح ناري، 236 قضية مخدرات، وتنفيذ 82149 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الحملات 19554 مخالفة مرورية متنوعة، فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.