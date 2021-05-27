شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن «فائق وفهد الكسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رقم 940 لسنة 2021 بالموافقة على منح الجنسية المصرية لشقيقين سوريين.

ونصت المادة الأولى على الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من: فائق محمد خالد الكسم «سوري الجنسية» من مواليد القاهرة بتاريخ 24 يناير 1973، وفهد محمد خالد الكسم «سوري الجنسية» من مواليد القاهرة بتاريخ 7 مايو 1977.