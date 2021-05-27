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رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن «فائق وفهد الكسم»

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رقم 940 لسنة 2021 بالموافقة على منح الجنسية المصرية لشقيقين سوريين.

ونصت المادة الأولى على الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من: فائق محمد خالد الكسم «سوري الجنسية» من مواليد القاهرة بتاريخ 24 يناير 1973، وفهد محمد خالد الكسم «سوري الجنسية» من مواليد القاهرة بتاريخ 7 مايو 1977.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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