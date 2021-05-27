شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أعضاء «الشيوخ».. محافظ المنيا: إزالة جميع معوقات مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، الخميس، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ومؤسسة حياة كريمة.

وجه نواب مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد محافظ المنيا، والسيد نائب المحافظ، وكافة الأجهزة التنفيذية المساهمة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدين أن ما يتم من أعمال على ارض المحافظة يحول حلم المواطن المنياوي إلى واقع ملموس.

قال المحافظ إن القيادة السياسية للدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، كما يتم التنسيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية لإزالة المعوقات والوقوف على الاحتياجات الفعلية،حيث ناقش المحافظ مع الجهات المعنية عددا من القطاعات بالمبادرة

وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات.

واكد المحافظ، ان هناك زيارات ميدانية يتم من خلالها متابعة المشروعات على أرض الواقع واستعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على سرعة إنهاء الاعمال واعداد المقايسات والتصميمات الهندسية المحددة.