شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم 143 مجزر ووحدة بيطرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات الخدمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات التعقيم والتطهير، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف عثمان، انه تم تطهير عدد ١٠٤ وحدة بيطرية و ٣٩ مجزر حكومي، وعدد من مقار المجالس القروية علي مستوي المحافظة، وعدد من دور الرعاية بمدينة المنيا.