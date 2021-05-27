شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تمتلك أفضل المعامل المعتمدة دوليًا في فحص السلع الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في بداية عمله بالقاهرة، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة.

وأكد «القصير» في بيان، الخميس، على عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والإمارات والتى شهدت تطورًا كبيرًا بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين واضاف انه بحث مع السفير الإماراتي دفع سبل التعاون في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي وأيضًا الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وإنتاج الامصال واللقاحات البيطرية أيضا التعاون في مجال البحث العلمي والاستثمار والتصنيع الزراعي وخاصة النخيل والتمور.

واستعرض «القصير» النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا في مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بجودة وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن صحة الإنسان تبدأ من جودة غذائه.

وأكد وزير الزراعة أيضًا أن مصر تمتلك أفضل المعامل المعتمدة دوليًا في فحص السلع الغذائية ذات أصل الحيواني أو النباتي وتحقق حاليًا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتقوم بالتصدير للخارج بعد اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة مصرية أنها خالية من أنفلونزا الطيور.

من ناحيته، أشاد الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الإمارات بالقاهرة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وأكد على توجيهات القيادة بتعميق العلاقات الاقتصادية بينهما وعلى زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وخاصة في المجال الزراعي.

وأعرب عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وعن تطلعه إلى زيارة المعاهد والمعامل البحثية في الوزارة للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في مجال البحث العلمي الزراعي والتكنولوجي.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر