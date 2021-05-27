شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا.. ونصف مليون جنية شرط جزائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت لجنة المصالحات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المنيا، مساء الأربعاء، في إنهاء خلافات نشبت بين أولاد بين «أولاد قطب» و«أولاد شفيق» بحي المصاص في المنيا، نشبت بينهم مشاجرة، تطورت إلى معركة بالشوم والحجارة، بسبب خلافات الجوار، منذ 15 يوما، مما تسبب في حدوث إصابات بين الجانبين.

عقدت جلسة الجلسة بحي المصاص بمدينة المنيا، بحضور الشيخ جمال عبدالحميد، ممثل عن الأزهر الشريف، والقس كمال رشدي، من الطائفة الإنجيلية، والقس أمين توفيق، كاثوليكي، وهاني عبدالشهيد، عضو مجلس الشيوخ، وعبدالعزيز احمد الاحمداوي، شقيق النائب اشرف الاحمداوي عضو مجلس النواب.

قررت اللجنة العرفية، تغريم «أولاد عيد قطب»مائة ألف جنية، لاستكمال علاج كرلس ماري، ومقابل قيام أسرة «أولاد ماري شفيق» بالعفو عن أولاد عيد قطب، والتنازل عن القضايا المتداولة بينهم، كما قررت اللجنة العرفية شرط 500 ألف جنية، غرامة على من يخالف شروط العقد أو يتسبب في تجدد الخلافات .

وقد تحرر محضر صلح ببنود الاتفاق والتصالح وقع علية 5 افراد من كبار العائلتين ،بحضور أعضاء لجنة المصالحات الحاج طارق عزام، والحاج محمد قطب إسماعيل، والحاج أبوالعيون عبدالجواد عبدالله، ونادي وديع شحاتة، والشيخ جمال عبدالحميد، والقس كمال رشدي. والنائب هاني عبدالشهيد .