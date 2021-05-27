شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ الحقول الإرشادية للعيادة الزراعية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، إنه تم البدء فى زراعة حقول ارشادية فى إطار مشروع للعيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة الذى تنفذه وزارة الزراعة.

وأضاف أنه تم زراعة عدد من الحقول الإرشادية لمحصول الفول السوداني ودوار الشمس والدخن والذرة السكرية بالقري التابعة للإدارة الزراعية بموط بمركز الداخلة، مشيرا الى فريق العمل يواصل انشطته بصفة دورية بالمحافظة من اجل ان يحقق مشروع العيادة الزراعية الهدف الأساسى وهو تنفيذ الحقول الإرشادية للمحاصيل المختلفة وبساتين الفاكهة، بجانب إقامة الدورات التدريبية وورش العمل بمدن ومراكز المحافظة لتقديم نماذج إرشادية يمكن تنفيذها في المحافظة لزيادة الإنتاج والجودة والتنمية المستدامة بالمنطقة، بالتعاون بين الفريق البحثي من مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة بالوادي الجديد بجانب رصد المشكلات المرضية التي تصيب المحاصيل الاقتصادية الهامة.