شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية : استمرار منع الأسواق اليومية لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرار بشأن منع إقامة الأسواق اليومية بنطاق المحافظة لمدة شهر اعتباراً من 26 مايو الجاري وحتى 26 يونيو القادم، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.