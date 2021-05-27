شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 9 محاضر تموينية وإعدام 40 كيلو مواد غذائية فاسدة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع إدارات الصحة والتموين وشئون البيئة ورخص المحال والجهات الأمنية بالمنوفية، الخميس، حملة تفتيشية على المطاعم والسوبر ماركت والمحال الغذائية.

أسفرت الحملة عن إعدام 40 كجم من الجبن والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و2 محضر للاشتراطات الصحية، كما تم خلال الحملة التفتيشية تحرير 3 محاضر إنذارات للسير في إجراءات الترخيص وعدد 2 محضر إنذار بيئي، يأتي هذا في إطار ضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وتطبيق القانون على المخالفين لحماية المواطنين.

وفى ذات السياق وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، تم المرور فجر اليوم على المخابز البلدية بنطاق مدينة سرس الليان لمتابعة سير العمل والتأكد من نظافة بيئة العمل والالتزام بالمواصفات والأوزان القانونية للخبز.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التنسيق التام مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة والتشديد بعدم التهاون مع المخالفين لتحقيق الانضباط حفاظاً على الصالح العام.