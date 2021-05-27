شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية : تنفيذ 35 أسبوعاً تدريبياً في خطة العام الحالي لمركز سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية الخميس، إن الدورات تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون المالية والموازنة، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية، في مجال التحول الى اللامركزية وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى الوحدات القروية في مجال منظومة المشاركة المجتمعية وجلسات التشاور مع المواطنين والمساءلة المجتمعية، إضافة الى دورة إدارة الجودة الشاملة،وتحسين بيئة العمل للعاملين على ملفات مسابقة التميز الحكومى ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 126 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ حتى الآن 114 دورة تدريبية على مدار 35 أسبوعا تدريبياً بالدورات المخطط بها في الخطة السنوية للتدريب لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام الحالى، مشيراً إلي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وتسعى لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأضاف «شعراوي»، أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات، لافتاً الى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030 وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية.

جدير بالذكر ان مركز التنمية المحلية بسقارة نظم خلال الاسبوع الحالى ورشتي عمل خلال الفترة من 22 حتى 27 مايو الحالي تحت شعار (نعمل معا ..ننجح معا ) ، حضر الورشتين 20 من قيادات الوزارة و 140 متدربا من المحافظات والذين تم الاستعانة بهم كمدربين في تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة إضافة الى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولي مراكز التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات ،و تهدف الورشتين إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التي يحتاجها العاملون في المحافظات في خطة العام التدريبي الجديد وذلك لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم في العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له.

