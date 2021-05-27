«زراعة الإسكندرية» تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندريه، وتوجيهات المهندسة تريزا سعد عطالله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالأسكندرية، تنفيذ فعاليات البرنامج الإرشادي للنهوض بمحصول القطن المصرى موسم ٢٠٢١، من خلال التعاون بين معهد بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالإسكندرية (إدارة الإرشاد الزراعى)، بتنفيذ ندوة إرشادية لمحصول القطن بقرية الصاعدة بزمام العامرية.

وقال «زكى»، أن البرنامج يتضمن كيفية مقاومة الحشائش بمحصول القطن حيث تعتبر مقاومة الحشائش من أهم العوامل المحددة للأنتاجية، وفي الأراضي الموبوءة بالحشائش يفضل إعطاء رية كدابة قبل الزراعة فتظهر كل أنواع الحشائش المختزنة في باطن التربة وتنبتها مما يسهل إزالتها بالحرث والتزحيف ويفضل استخدام المحاريث القلابة والقرصية لدفن بقايا الحشائش في باطن التربة وتسوي الأرض وتخطط وتقسم تمهيدا للزراعة، باستخدام مبيدات الحشائش مهم أما (قبل الانبثاق) مثل الاستوب بمعدل 1 لتر/فدان رشا على سطح التربة بعد زراعة البذرة وقبل رية الزراعة مباشرة.كما يمكن إضافة الفيوزيليد (بعد الانبثاق) لمقاومة الحشائش في وجود بادرات القطن وفي هذه الحالات لا يتم العزيق في الأرض المعاملة بمبيدات الحشائش لمدة شهر على الأقل لمنع تكسير فيلم المبيد المنتشر فوق سطح التربة والذي يعوق إنبات بذور الحشائش.

وأضاف أن العزيق اليدوي 3 مرات (خربشة وخرط وتفويس) بداية من رية المحاياة (الرية الأولي) والرية الثانية والثالثة مهم، بهدف استئصال الحشائش وسد الشقوق بما يقلل من تبخر المياه وتحمل تأخير الري (حيث يعتبر الفلاح العزقة الواحدة بمقام نصف رية) وأخذ جزء من تربة الريشة البطالة إلى الريشة العمالة حتي تصبح النباتات في ظهر الخط.

وعن رى نباتات القطن، قال وكيل الوزارة، أنه يحتاج فدان القطن المروي غمراً حوالي 4000 متر مكعب مقسمة على 8 ريات طوال عمر النبات (بكفاءة ري 60%) وفي الري بالرش 2500 متر مكعب (بكفاءة ري 85%) والري بالتنقيط يحتاج فدان القطن 2000 متر مكعب (بكفاءة ري 95%)، رية الزراعة تعطي بعد زراعة البذرة عفيرا (شك) وقبل زراعة البذرة حيراتي (دمساوي)، وفي الأراضي الطينية تعطي رية غسيل بعد أسبوع من الزراعة لمنع تشقق الأرض وفي الجيرية تسمى تجربة لمنع تكون طبقة الكراست الجيرية الصلبة التي تعوق إنبات البادرات، الرية الأولي (المحاياة) تعطي بعد أسبوعين من الغسيل أو التجرية وبعد 3 أسابيع في حالة حدوث أمطار أو زراعة الأرز في الصيف الماضي، ويوالى الري كل 15 يوم حتى رية الفطام عند نضج 80% من اللوز وتفتح 15- 20 % من اللوز أو عند صعوبة قطع أعلي لوزة على النبات، ويعتبر الري هو الهيكل التاريخي للعمليات الزراعية للقطن من رية الزراعة وحتي الفطام، ويراعى في الرى: عدم التعطيش أو التغريق/ عدم تصويم القطن (تأخير رية المحاياة)، إحكام الري خلال شهري يوليو وأغسطس لأهميتها لعمليتي التزهير والتلويز ومنع شلل النباتات.

وفى سياق متصل، كرمت المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، أمين سر مجلس الإعلام الريفي، القادة الريفيين المتميزين بإدارة المعمورة الزراعية وتكريم الأم والأب المثاليين، وعقب التكريم تم عمل قافلة إرشادية على هامش الاحتفال حيث تحدثت الدكتورة صافيناز محمود عن أحدث المعلومات المتوفرة عن مرض الفطر الأسود .

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)

"زراعة الاسكندرية" تبدأ تنفيذ برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القطن ومقاومة الحشائش وطرق الرى بالغمر (صور)