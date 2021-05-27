محافظ المنيا يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويوجه بازالة جميع المعوقات

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويوجه بازالة جميع المعوقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ومؤسسة حياة كريمة.
وجه نواب مجلس الشيوخ، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد محافظ المنيا، والسيد نائب المحافظ، وكافة الأجهزة التنفيذية المساهمة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدين أن ما يتم من أعمال على ارض المحافظة يحول حلم المواطن المنياوي إلى واقع ملموس.
قال المحافظ، إن القيادة السياسية للدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، كما يتم التنسيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية لإزالة المعوقات والوقوف على الاحتياجات الفعلية،حيث ناقش المحافظ مع الجهات المعنية عددا من القطاعات بالمبادرة
وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات.
واكد المحافظ، ان هناك زيارات ميدانية يتم من خلالها متابعة المشروعات على أرض الواقع واستعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على سرعة إنهاء الاعمال واعداد المقايسات والتصميمات الهندسية المحددة.