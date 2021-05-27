شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس : تكليف خالد أبوبكر بمهام مستشار رئيس الهيئة لمتابعة ملف «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، قرارًا بانضمام المحامي الدولي خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قِبَل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.

جاء ذلك، عقب لقاء «ربيع» بالمحامي خالد أبوبكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حاليًا أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.

من جانبه، أبدى المحامي الدولي ترحيبه بالمشاركة في هذا العمل الوطني متطوعًا، والتعاون مع لجنة الهيئة، التي تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.