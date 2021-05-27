شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد أماكن مرور خطوط الكهرباء والمياه لإتمام عمليات رصف الشوارع بمدينة الشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة الشلاتين، اجتماعًا بمندوبي جهاز التعمير وشركتي الكهرباء والمياه بالمدينة لتحديد أولويات العمل للوقوف على أماكن مرور خطوط الكهرباء والمياه بالمناطق داخل المدينة في مناطق حجر الأساس- التكوين المهني- امتداد الرحبة- العالي- شارع محطة التحلية، وذلك قبل البدء في إتمام عمليات رصف الشوارع بالمدينة.

ووجّه رئيس المدينة بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال واتخاذ اللازم لتذليل أي معوقات للانتهاء من تنفيذ الأعمال قبل التوقيتات المحددة لها.

تحديد أماكن مرور خطوط الكهرباء والمياه لإتمام عمليات رصف الشوارع بمدينة الشلاتين

تحديد أماكن مرور خطوط الكهرباء والمياه لإتمام عمليات رصف الشوارع بمدينة الشلاتين

تحديد أماكن مرور خطوط الكهرباء والمياه لإتمام عمليات رصف الشوارع بمدينة الشلاتين

تحديد أماكن مرور خطوط الكهرباء والمياه لإتمام عمليات رصف الشوارع بمدينة الشلاتين