شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة تداول جدول لامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي جدولاً لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجدول المتداول لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور اعتماده بشكل رسمي، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني «https://moe.gov.eg/» أو الصفحة الرسمية على فيس بوك «https://m.facebook.com/egypt.moe/»، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).