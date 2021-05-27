شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 38 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، (38) من خطباء مكافأة جدد من المحالين للمعاش، منهم (21) على بند التحسين.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء خطباء المكافأة المعتمدين وهم:

1.نادي إسماعيل مبارك إسماعيل أسيوط

2.علي مصطفى محمد عبد اللا البحيرة

3.بلال حسن سليمان حسين بورسعيد

4.جمال توفيق محمد مرعي الدقهلية

5.محمود محمود إبراهيم بدر الدين الدقهلية

6.أحمد علي الشجري عقل سوهاج

7.الشاذلي وجدي علي زعبل الشرقية

8.بشري السيد خليل سليم الشرقية

9.حمودة عبد الحي أبو زيد الحنفي الغربية

10.نصر الدين عبد الله عبد الصمد زايد الفيوم

11.عبد القادر حسين أحمد عيسوي القاهرة

12.جمال عراقي حسن سرور القليوبية

13.شحتة عبد العزيز عبد العال النجار القليوبية

14.صبحي فهيم محمد حسن الجندي القليوبية

15.محمد عبد المعبود إمام إبراهيم القليوبية

16.بسيوني إبراهيم إبراهيم عطا الله كفر الشيخ

17.فتوح علي إبراهيم صباح المنوفية

18.صلاح إبراهيم أحمد شكر المنوفية

19.حسيب حلمي محمد شلبي المنوفية

20.أسامة بهجت عبد الحميد دياب المنيا

21.جمال يونس عبد القادر أبو العينين الوادي الجديد

ومنهم (17) كخطباء مكافأة، ويحق لهم بعد 6 أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكونوا على بند التحسين، وهم:

1.حامد علي محمد بدر حسين البحيرة

2.حمدي محمد عبد العليم محمد بني سويف

3.محمد زيدان محمد خليفة بني سويف

4.خيري طه شاكر محمد حنفي بني سويف

5.محمد ناجي يوسف عوض الدقهلية

6.فكري يوسف محمد صفا دمياط

7.محمد عبد ربه أبو الحسن عبد المجيد سوهاج

8.إبراهيم عبد الغفار إبراهيم حمد الشرقية

9.عبد الحليم عبد العظيم عبد الله محمد الشرقية

10.نادي محمود عبد الرسول السيد الفيوم

11.مرشدي عبد الحميد أحمد بدر القاهرة

12.عادل عبد الحميد إبراهيم عبد الله القليوبية

13.عبد الوهاب محمد عبد الوهاب أبو سليم القليوبية

14.طلعت فريد إسماعيل حسن المنوفية

15.سامي محمود مرسي العزب المنوفية

16.محمود السيد محمد أبو موسى المنوفية

17.صلاح الدين صالح إبراهيم طنطاوي الوادي الجديد

كما اعتمد وزير الأوقاف تجديد تكليف (14) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (7) على بند التحسين، وهم:

1. مصطفى قرني جنيدي إسماعيل بني سويف

2. جمال محمد السيد عطا الله الدقهلية

3. عبد الغفار عبد الونيس محمد مصطفى الدقهلية

4. عبد السلام سليمان سالم عثمان الشرقية

5. إبراهيم السيد علي عفيفي القليوبية

6. محمد رشاد فهمي أبو زيد القليوبية

7. محمد سعد محمد علي عنبر القليوبية

ومنهم (7) كخطباء مكافأة ، وهم:

1. فؤاد محمد سيد محسب بني سويف

2. سيد عزت عبد الحكيم محمد بني سويف

3. ياسر عبده حسن شتا دمياط

4. عبد الهادي عبد الخالق محمد أبو البقا الغربية

5. هشام علي عبد العال حسين غلاب الفيوم

6. محمد محمد عبد الرحمن السجاعي مطروح

7. مختار أحمد محمد المالكي المنوفية