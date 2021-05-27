شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 8 فئات معرضة للإصابة بالفطر الأسود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم عن الفئات المعرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، مؤكدة أنه مرض غير معدي ونادر الحدوث.

وقال المنشور، إن مرض الفطر الأسود ينتقل عن طريق الاستتنشاق والتلامس والابتلاع، وهو مرض غير معدى، ويصيب كلا من:

1- مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم.

2- مرضى السرطان في حالاته المتأخرة.

3- مرضى الإيدز.

4- المرضى الذين تلقوا نقل للأعضاء أو نقل للخلايا الجزعية.

5- الهبوط الشديد في عدد كرات الدم البيضاء.

6- الاستخدام المفرط لفترات طويلة للكوريتزون.

7- مدمنو المخدرات المحقونة.

8- الحروق والجراحات والجروح.

9- المبتسرين وحديثي الولادة منقوصي الوزن.

يشار إلي أن مرض الفطر الأسود يصيب الغشاء المخاطي الدماغي الأنفي ويصيب الجيوب الأنفية والدماغ، وداء الغشاء المخاطي الرئوي ويصيب الرئة، وداء الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي وداء الفطر الجلدي والداء الفطري المنتشر disseminated.