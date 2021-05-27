شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يصل بورسعيد لافتتاح أول مركز نموذجى لتقديم جميع خدمات الوزارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برققة الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ قليل محافظة بورسعيد ، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، وافتتاح المكتب النموذجي المميز بالمحافظة ليقدم جميع خدمات وزارة التموين " السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية ، خدمات بطاقات التموين ، حماية المستهلك ، والدمغة والموازين " كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، وزير التموين، والدكتور ابراهيم عشماوى فور وصولهم لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع بينهما بحضور المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، واللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: خدمات السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية وحماية المستهلك، والمراكز التموينية النموذجية، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير التموين والدكتور ابراهيم عشماوى ومحافظ بورسعيد المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية في نطاق حي المناخ كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، ويتفقد الوزير كل من: سوق العصر 1 و2 في حي العرب، ومصنع لتعبئة وتغليف الخضروات والفاكهة، وصوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة لمتابعة موسم توريد القمح.