شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يكشفون ملاحظاتهم حول تجربة امتحان مايو التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلاب الثانوية العامة عن ملاحظاتهم على تجربة الامتحانات الإلكترونية لشهر مايو الجارى، التى انطلقت الأحد الماضى 23 مايو وانتهت اليوم الخميس، حيث كشف الطلاب أن وقت الامتحان فى كثير من المواد لم يكن مناسبا لعدد الأسئلة حيث أن الوقت كان غير كافى، مطالبا وزارة التربية والتعليم بمراعاة هذه الملاحظة أثناء وضع امتحانات نهاية العام الدراسى، كما كشف بعض الطلبة عن رغبتهم فى أداء امتحانات نهاية العام إلكترونيا على التابلت موضحين أنها أسهل من الامتحان الورقى خاصة أنهم لا يكتبون كثيرا فى الامتحان الإلكترونى، متابعين: بقالنا 3 سنوات منذ الصف الأول الثانوى بنمتحن إلكتروني فالافضل استكمال الامتحانات على التابلت.

وأوضح الطلاب، أنه من أبرز الملاحظات فى امتحان مادة الفيزياء اعتمدت الأسئلة على طريقة واحدة وهى المساءل فقط دون أن يكون هناك نوعية أخرى مثلا" احتواء الأسئلة على تعريف بعض المصطلحات فى المنهج واختيار الطالب الإجابة المناسبة لكل تعريف من الإجابات" الاختيار من متعدد".

وتابع الطلاب: أداء الاختبار من خلال الخوادم المركزية فى المدارس الثانوى أدى إلى تلاشى كثير من المشكلات التقنية والفنية فى مشكلات السيستم، كانت التجربة مفيدة فى التعريف على شكل الأسئلة.