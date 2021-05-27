شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحان الكيمياء التجريبية اعتمدت على الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى بعض طلاب الثانوية العامة من الامتحان التجريبى فى مادة الكيمياء لشهر مايو الجارى، حيث أكد الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية أن الامتحان تضمن 30 سؤال اختيار من متعدد، موضحين أنها أسئلة ليست مباشرة ولكن تحتاج لتفكير، حيث أن إجاباتها تطلبت التفكير قبل الإجابة عنها، كنا أن منصة الامتحان فتحت بشكل سريع دون أعطال.

وشهدت المدارس الثانوية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا، حيث انطلق الامتحان فى العاشرة صباحاً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الملاحظات المتعلقة بمدة الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة وعدد الأسئلة، فهذه الامتحان يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الأسئلة، ولا يتم تصحيحه وليس له درجات، وليس الهدف هو حل كل المسائل في هذا الزمن، وإنما نوفر عدد أكبر من الأسئلة لمساعدة الطلاب على التعرف عليها فقط، وسيتم إعلان نتائج التجربة والأسئلة وإجاباتها الأحد المقبل.

وقالت الوزارة: قد اختصرنا الوقت وجمًعنا المواد كى نُقَيٍم الامتحان في أضيق فترة زمنية لاننا نعيش فترة جائحة كورونا ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان، ومن المهم الإشارة إلى أن "مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة وتراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة، وتحسب الزمن المناسب على هذا الاساس" وبالتالي ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائي من هذه البروفة.

وأكدت: كما وعدنا فإننا سوف ننشر الأسئلة والاجابات الصحيحة كى نحقق الاستفادة القصوى للطلاب في هذا الامتحان التجريبي، وأتمنى أن يكون الهدف واضحًا وألا نخوض في جدال غير مجدي وغير صحيح وندع الطلاب يستفيدون من هذه التجارب الهامة جدا لهم.