شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 12 ساعة تبدأ الثامنة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والهرم والطالبية وبولاق الدكرور لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة مساء غد، الجمعة، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت المقبل.

وقالت المحافظة فى بيان لها اليوم، إن قطع المياه عن المناطق المحددة سيتم نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1400 مم الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم ما أدي لحدوث حفره بالطريق قطر 1.5 متر الأمر الذي يتطلب سرعة الإصلاح حتي لا يؤدي لهبوط أرضي بالطريق مما يستوجب إيقاف محطة مياه جزيرة الدهب بالكامل وقطع المياه عن المناطق المذكورة .

وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه الصالحة للشرب للمناطق المتأثرة ولطلب السيارات الإتصال بالخط الساخن 125 من تليفون ارضي علي مدار الساعة.