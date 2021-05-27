شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 27 مايو 2021 إلى الثلاثاء 1 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- يوم الخميس 27 مايو:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 28 مايو:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم السبت 29 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 30 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الإثنين 31 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 1 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.