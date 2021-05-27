شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يُكلف المحامى الدولى خالد أبو بكر بمهام مستشار رئيس الهيئة لمتابعة ملف السفينة البنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، قرارًا بانضمام المحامى الدولى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانونى والتفاوضى والإعلامى لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVENوالقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، إن ذلك جاء ذلك، عقب لقاء الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة بالمحامى خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حاليًا أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.

من جانبه، أبدى المحامى الدولى ترحيبه بالمشاركة فى هذا العمل الوطنى متطوعًا، والتعاون مع لجنة الهيئة والتى تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.