شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تستقبل متدربى ثالث دفعات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، التدريب الميداني للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد العقيد أحمد منسي" في 27 محافظة، ويستمر التدريب حتى 15 يوليو للعام الحالي؛ حيث يأتي التدريب الميداني للمتدربين في إطار حرص الأكاديمية على إكسابهم لمهارات العمل الميداني، ويُنفذ التدريب بالتعاون المشترك بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.

بدأ جميع المحافظين ونوابهم باستقبال المتدربين وتعريفهم بالمحافظات وبأهم الملفات التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، وتحديد خطة التدريب الخاصة بكل محافظة؛ للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأكد المحافظون على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصةً مع تقديمها البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية؛ من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية و الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظون أن جميع إمكانيات المحافظات ستكون جاهزة لمتدربي البرنامج خلال فترة التدريب؛ وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية.

يُعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من أهم البرامج القيادية في مصر المُقدمة للتنفيذيين من كوادر الصف الثاني من العاملين بالمؤسسات الحكومية، حيث يسعى البرنامج إلى إكسابهم العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وتدريبهم على أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، بالإضافة إلى تعريفهم بالنظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، كما يعمل على تأهيلهم لتوليهم المناصب القيادية في المستقبل، وقد تم تخريج دفعتين من البرنامج، وتتدرب حاليًا الدفعة الثالثة بواقع 66 مُتدرب.

أُنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.