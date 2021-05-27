الحكومة تنفى صحة جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على السوشيال ميديا

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي على أنه جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجدول المتداول لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور اعتماده بشكل رسمي، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية على فيس بوك، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.