شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يُشيد بدور «القومي للمرأة» في حملاته للحث على تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي،وبرئاسة وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ،بتنسيق شاهندا كمال ،ومشاركة وحضور م.سوسن هيبة ،فريدة المزين ،وماجده عمر، وعفاف الجمل ،وسعيده كامل،ومها منيسي ،عضوات الفرع ،وهبه كيلاني ،وزينب بسيوني وقد استهدفت الحملة خلال يومين 5097 زيارة، و8254 سيدة ،و6974 رجلاً.



وقالت الدكتورة أماني شاكر،مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، إن الحملة لاقت دعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن أعضاء الفرع ،ورائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين، ساعدوا السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ،وتوعيتهن بمساعدتهن في التسجيل من خلال الخط المختصر15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات. كما تم تنفيذ لقائين بقرية ابيانه استهدف 20 سيدة ولقاء بمدينة مطوبس استهدف 22 سيدة.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع ويتم تنفيذ الحملة بقرى مبادرة «حياة كريمة» بمركز مطوبس وهي قرى ابيانه، الجزيرة الخضراء، قومسيون شرق، قومسيون غرب، برج مغيزل، برمبال، بريدعه، منية المرشد،بني بكار، خليج قبلي ،خليج بحري، عزب العرب، وقف قبلي وبحري،عزبة عمر،معدية المهدي، والبصراط، كما تم تسجيل ٢١٧ سيدة للحصول على لقاح فيروس كورونا.