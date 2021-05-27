شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول وجود وحدات جاهزة للسكن منذ 12 عاما بالكيلو 38.5 الصحراوي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المستشار محمود قاسم، عضو مجلس النواب في الإسكندرية، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن الإسكان الاقتصادي في الإسكندرية.

وقال «قاسم»، في طلبه، إنه تحقيقاً وتفعيلاً لدور القيادة السياسية لتحقيق حياة كريمة وتوفير كافة سبل المعيشة والحياة الكريمة لكافة مواطني الدولة، فإن الإسكندرية تعاني من عدم توافر مساكن إسكان اقتصادي بالمحافظة وتوقفه منذ عام 1998 أي قرابة 23 عام .

وكشف وجود وحدات سكنية عديدة جاهزة للسكن بالكيلو 38،5 الصحراوي منذ 12 عام ولم يتم تسكينها حتى الآن دون مبرر واضح .

كما تحدث النائب عن سوء وتدهور حالة المناطق السكنية التي تضم منطقة مساكن الطوبجية بكرموز، ومنطقة مساكن وابور الجاز بكرموز، ومنطقة مساكن مدينة العرائس بكرموز، ومنطقة جبل 27 بالقبارى، ومنطقة جبل مهران بالقبارى.