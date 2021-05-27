شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. بدء امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بتجارة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بدء امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية اعتبارا من السبت، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وقال «قدري»، إنه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظاً على التباعد الإجتماعي، وكذلك تعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم، وأنه يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان وذلك من خلال أفراد الأمن الإداري، كما أنه توجد لجان للعزل في حالة الإحتياج إلى ذلك.

كما أوضحت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية ستنعقد يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بدأ من يوم السبت الموافق 29 ماي.

وأضافت أن الطلاب الذين سوف يؤدون الامتحانات الأكاديمية (2446 طالب وطالبة) لدبلومات الدراسات العليا الاكاديمية والماجستير (328 طالب وطالبة) والدكتوراه (175 طالب وطالبة)، وأيضاً امتحانات الدراسات العليا للشهادات المهنية لدرجتى الماجستير والدكتوراه لتخصص إدارة الأعمال والمحاسبة يوم الجمعة الموافق 18 يونيو والتى سوف تستمر حتى 2 يوليو 2021، حيث تقدم لامتحانات برامج الشهادات المهنية لقسمى المحاسبة والإدارة 753 طالب وطالبة.

وأشارت إلى تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.