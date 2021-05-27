شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أسماك ولحوم «متعفنة» داخل جمعيات تعاونية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت ادارة تموين العجمى بالاسكندرية، برئاسة جمال عمار مدير الادارة، وإشراف ريهام عبدالقادر رئيس الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الادارة، بالاشتراك مع مباحث التموين، الخميس، حملات على مستوى الإدارة أسفرت عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر لأصحابها.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن الحملات تأتي في اطار تشديد الرقابة على الأسواق والجمعيات التعاونية حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحد الجمعيات التعاونية الفئوية التابعة لأحد الهيئات بمنطقة البيطاش طريق اسكندرية مطروح لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية وعليها أعفان ظاهرية وغير مدون عليها بيانات دالة، حيث تم تحريز ٧٠ كجم سمك مجمد متنوع الأصناف غير مدون عليها أي بيانات مشكوك في صلاحيتها وينبعث منها رائحة كريهة ويوجد به عفن، و١٥٠ كيلو بلح غير مدون عليه بيانات مشكوك في صلاحيته، و٤٠ كيس كركدية، و٥٠ كجم لحوم ودهون غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومشكوك في صلاحيتها وذلك لانبعاث رائحة كريهة وجود عفن ظاهر عليها بالعين المجردة، و٣٩ كرتونة زبدة الكرتونة الواحدة بها ٢٠ قطعة زنة القطعة الواحدة ٢٠٠ جرام بدون مستندات الدالة على حيازتها، و٢٠ لتر زيت طعام منتهية الصلاحية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وإخطار النيابة .