شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة شديدة.. بيان بحالة الطقس الأسبوع المقبل في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، بان حالة الطقس اليوم الخميس 27 مايو حار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدل على مدن السواحل الغربية والشرقية، أما في جنوب الصعيد وسيناء سيكون طقس شديد الحرارة.

وقال الأرصاد الجوية في بيان لها، بان طقس خلال ساعات الليل سيكون لطيفا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا مدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما فيما يكون شديد الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد بان الرياح سوف تنشط على مناطق مثل القاهرة الكبرى ومدن السواحل الغربية على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية خفيفة خلال فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى المدن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة طقس الأسبوع المقبل، وقالت بان درجات الحرارة سوف ترتفع 5 درجات مئوية بداية من يوم الأحد وتستمر لمدة أسبوع، لتصل في القاهرة الكبرى 39 درجة وفي جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد بان الطقس الإسكندرية ومدن الساحل الشمالي لن يتأثر بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع المقبل ويستمر صيفي معتدل في تلك المناطق.

درجة الحرارة اليوم الخميس 27 مايو.

القاهرة العظمى 38 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

مطروح العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

قنا العظمى 41 والصغرى 23 درجة.

أسوان العظمى 43 والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة غدًا الجمعة 28 مايو

القاهرة العظمى 36 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

مطروح العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

قنا العظمى: 41 والصغرى 23 درجة.

أسوان العظمى 43 والصغرى 25 درجة.