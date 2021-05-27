شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية اليوم الخميس 27 مايو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. ويشهد الخميس تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساءا. مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً: المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 2021-05-27 3:13 ص 4:56 ص 11:52 ص 3:29 م 6:49 م 8:20 م الأسكندرية 2021-05-27 3:13 ص 4:58 ص 11:57 ص 3:36 م 6:57 م 8:29 م طنطــا 2021-05-27 3:11 ص 4:55 ص 11:53 ص 3:31 م 6:52 م 8:23 م المنصورة 2021-05-27 3:9 ص 4:53 ص 11:52 ص 3:30 م 6:51 م 8:23 م الزقـازيق 2021-05-27 3:10 ص 4:53 ص 11:51 ص 3:29 م 6:49 م 8:21 م أسيــوط 2021-05-27 3:24 ص 5:2 ص 11:52 ص 3:22 م 6:43 م 8:10 م سـوهاج 2021-05-27 3:24 ص 5:1 ص 11:50 ص 3:18 م 6:40 م 8:6 م بنى سويف 2021-05-27 3:17 ص 4:58 ص 11:53 ص 3:27 م 6:48 م 8:17 م المنـيـا 2021-05-27 3:23 ص 5:2 ص 11:54 ص 3:26 م 6:47 م 8:15 م قـــنا 2021-05-27 3:21 ص 4:58 ص 11:46 ص 3:13 م 6:35 م 8:1 م أســوان 2021-05-27 3:28 ص 5:2 ص 11:45 ص 3:7 م 6:30 م 7:53 م مطـروح 2021-05-27 3:24 ص 5:9 ص 12:8 م 3:48 م 7:8 م 8:41 م الغردقـة 2021-05-27 3:13 ص 4:51 ص 11:42 ص 3:11 م 6:32 م 7:59 م الخارجـة 2021-05-27 3:34 ص 5:9 ص 11:56 ص 3:21 م 6:43 م 8:8 م الإسماعيلية 2021-05-27 3:7 ص 4:50 ص 11:48 ص 3:26 م 6:46 م 8:18 م دميـاط 2021-05-27 3:5 ص 4:50 ص 11:50 ص 3:29 م 6:50 م 8:23 م السـلوم 2021-05-27 3:31 ص 5:17 ص 12:16 م 3:56 م 7:17 م 8:50 م نويـبع 2021-05-27 3:3 ص 4:44 ص 11:39 ص 3:13 م 6:33 م 8:3 م حلايــب 2021-05-27 3:18 ص 4:50 ص 11:31 ص 2:47 م 6:11 م 7:33 م شرم الشيخ 2021-05-27 3:9 ص 4:48 ص 11:40 ص 3:11 م 6:32 م 8:0 م الفـيــوم 2021-05-27 3:18 ص 4:59 ص 11:54 ص 3:28 م 6:49 م 8:19 م 6أكتـوبر 2021-05-27 3:16 ص 4:58 ص 11:53 ص 3:30 م 6:49 م 8:20 م كفر الشيخ 2021-05-27 3:11 ص 4:55 ص 11:53 ص 3:32 م 6:52 م 8:24 م الحامول 2021-05-27 3:9 ص 4:54 ص 11:52 ص 3:32 م 6:51 م 8:24 م بلطيم 2021-05-27 3:9 ص 4:54 ص 11:53 ص 3:32 م 6:52 م 8:24 م طابا 2021-05-27 3:4 ص 4:45 ص 11:39 ص 3:15 م 6:34 م 8:4 م راس سدر 2021-05-27 3:10 ص 4:51 ص 11:46 ص 3:22 م 6:42 م 8:11 م الطـــور 2021-05-27 3:11 ص 4:50 ص 11:43 ص 3:15 م 6:35 م 8:4 م دهب 2021-05-27 3:7 ص 4:46 ص 11:39 ص 3:12 م 6:32 م 8:0 م ابوزنيمة 2021-05-27 3:10 ص 4:51 ص 11:45 ص 3:19 م 6:39 م 8:8 م راس غارب 2021-05-27 3:12 ص 4:51 ص 11:44 ص 3:16 م 6:36 م 8:5 م القصير 2021-05-27 3:16 ص 4:52 ص 11:40 ص 3:7 م 6:28 م 7:53 م برنيس 2021-05-27 3:19 ص 4:52 ص 11:35 ص 2:56 م 6:18 م 7:41 م سفاجة 2021-05-27 3:15 ص 4:52 ص 11:41 ص 3:10 م 6:30 م 7:57 م مرسى علم 2021-05-27 3:17 ص 4:52 ص 11:37 ص 3:2 م 6:23 م 7:48 م شلاتين 2021-05-27 3:20 ص 4:53 ص 11:35 ص 2:54 م 6:17 م 7:39 م سيدى برانى 2021-05-27 3:28 ص 5:14 ص 12:13 م 3:54 م 7:13 م 8:47 م الضبعة 2021-05-27 3:21 ص 5:5 ص 12:3 م 3:42 م 7:2 م 8:34 م العلمين 2021-05-27 3:20 ص 5:4 ص 12:1 م 3:39 م 6:59 م 8:31 م واحة سيوة 2021-05-27 3:40 ص 5:21 ص 12:15 م 3:49 م 7:9 م 8:39 م موط (الداخلة ) 2021-05-27 3:39 ص 5:15 ص 12:1 م 3:27 م 6:48 م 8:13 م الفرافرة 2021-05-27 3:38 ص 5:15 ص 12:5 م 3:35 م 6:55 م 8:22 م البويطى 2021-05-27 3:29 ص 5:9 ص 12:1 م 3:34 م 6:54 م 8:22 م باريس 2021-05-27 3:37 ص 5:11 ص 11:55 ص 3:18 م 6:40 م 8:3 م المحلة الكبرى 2021-05-27 3:11 ص 4:55 ص 11:53 ص 3:32 م 6:51 م 8:23 م الحمام 2021-05-27 3:12 ص 4:56 ص 11:53 ص 3:31 م 6:51 م 8:23 م نجع حمادى 2021-05-27 3:24 ص 5:0 ص 11:48 ص 3:15 م 6:36 م 8:1 م بورسعيـد 2021-05-27 3:4 ص 4:49 ص 11:48 ص 3:27 م 6:47 م 8:20 م السـويس 2021-05-27 3:8 ص 4:51 ص 11:47 ص 3:23 م 6:44 م 8:14 م العريـش 2021-05-27 2:59 ص 4:43 ص 11:42 ص 3:21 م 6:41 م 8:14 م الطـــور 2021-05-27 3:11 ص 4:50 ص 11:43 ص 3:15 م 6:35 م 8:4 م دمنـهـور 2021-05-27 3:12 ص 4:57 ص 11:55 ص 3:34 م 6:54 م 8:27 م ادفو 2021-05-27 3:25 ص 5:0 ص 11:46 ص 3:10 م 6:32 م 7:56 م اسنا 2021-05-27 3:25 ص 5:0 ص 11:47 ص 3:12 م 6:34 م 7:58 م الأقصر 2021-05-27 3:23 ص 4:59 ص 11:47 ص 3:12 م 6:34 م 7:59 م القاهرة الجديدة 2021-05-27 3:12 ص 4:55 ص 11:52 ص 3:28 م 6:48 م 8:19 م توشكى 2021-05-27 3:37 ص 5:10 ص 11:51 ص 3:10 م 6:33 م 7:56 م الدلنجات 2021-05-27 3:13 ص 4:57 ص 11:55 ص 3:33 م 6:54 م 8:26 م كاترين 2021-05-27 3:11 ص 4:50 ص 11:43 ص 3:15 م 6:35 م 8:3 م السادات 2021-05-27 3:14 ص 4:58 ص 11:55 ص 3:32 م 6:53 م 8:24 م الصالحية الجديدة 2021-05-27 3:9 ص 4:52 ص 11:50 ص 3:28 م 6:48 م 8:20 م العاشر من رمضان 2021-05-27 3:10 ص 4:53 ص 11:50 ص 3:27 م 6:47 م 8:18 م العاصمة الادارية الجديدة 2021-05-27 3:12 ص 4:55 ص 11:51 ص 3:27 م 6:47 م 8:18 م العبور 2021-05-27 3:11 ص 4:54 ص 11:51 ص 3:28 م 6:49 م 8:20 م الفشن الجديدة 2021-05-27 3:19 ص 5:0 ص 11:54 ص 3:27 م 6:48 م 8:17 م المنصورة الجديدة 2021-05-27 3:9 ص 4:54 ص 11:54 ص 3:33 م 6:54 م 8:27 م النوبارية الجديدة 2021-05-27 3:8 ص 4:52 ص 11:50 ص 3:27 م 6:48 م 8:20 م بدر 2021-05-27 3:20 ص 5:2 ص 11:59 ص 3:36 م 6:56 م 8:27 م بنى مزار الجديدة 2021-05-27 3:13 ص 4:53 ص 11:47 ص 3:20 م 6:40 م 8:9 م بورسعيد الجديدة سلام 2021-05-27 3:2 ص 4:47 ص 11:45 ص 3:24 م 6:44 م 8:16 م بئر العبد الجديدة 2021-05-27 3:8 ص 4:52 ص 11:51 ص 3:29 م 6:50 م 8:22 م توشكى الجديدة 2021-05-27 3:38 ص 5:10 ص 11:52 ص 3:11 م 6:34 م 7:57 م حدائق العاصمة 2021-05-27 3:8 ص 4:51 ص 11:47 ص 3:24 م 6:44 م 8:15 م رشيد الجديدة 2021-05-27 2:56 ص 4:41 ص 11:40 ص 3:20 م 6:40 م 8:13 م رفح الجديدة 2021-05-27 3:10 ص 4:55 ص 11:54 ص 3:33 م 6:54 م 8:26 م سفنكس الجديدة 2021-05-27 3:11 ص 4:54 ص 11:51 ص 3:27 م 6:47 م 8:18 م شرق العوينات 2021-05-27 3:32 ص 5:4 ص 11:46 ص 3:4 م 6:28 م 7:50 م غرب النوبارية 2021-05-27 3:7 ص 4:51 ص 11:49 ص 3:27 م 6:47 م 8:19 م