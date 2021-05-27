شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 3933 محضر عدم ارتداء كمامة و343 غلق مقهى بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية بمدينة قليوب يرافقه مجدي نجاح رئيس المدينة، للتأكد من التزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الحملة أسفرت عن تحرير 29 محضر كمامة، وغلق معرض سيارات و3 كافيتريات، لعدم إلتزامهم بمواعيد الغلق، حيث تم المرور عليها وهي تعمل، وتم تحرير محضر وتشميع المحلات والتحفظ على المضبوطات بمخازن مجلس المدينة.

وخلال الجولة تم التنبيه على أصحاب المحلات والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بمواعيد غلق المحلات في المواعيد المحددة لها، كما قامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق.

وتنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، تابع الهجان الحملات المكبرة التي قامت بها مجالس المدن والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 213 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 5 مقهى ومعرض سيارات و تحرير 14 محضر لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة. وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى أمس الأربعاء ضبط 1892 شيشه و تحرير 3933 محضر عدم ارتداء كمامة و343 غلق مقهى و 440 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.