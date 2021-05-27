شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائى اليوم الخميس عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية كإجراء احترازى للمحافظة علي كفاءة المحولات.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة خلف مدرسة السلام الاعدادية اليوم الخميس، ومنطقة خلف السنترال السياحى يوم السبت المقبل ومنطقة شارع المدارس الأحد المقبل، ومنطقة خلف الشهر العقارى الجديد الاثنين المقبل بمدينة الغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يذكر أن قطاع شبكات البحر الأحمر يقوم بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، خاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها.