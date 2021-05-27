شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٥ حالات تعدي على أراضي زراعية في مركز إبشواي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، الخميس، بتنفيذ 5 إزالات فورية لحالات تعد على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء أسوار من البلوك الأبيض ومون الأسمنت بارتفاعات مختلفة تتراوح من نصف متر إلى ١٢٠سم وطول حوالي ٥٠٠ م ط تقريبا وتمت إزالة جميع الحالات حتي سطح الأرض وتم تسليم المواقع خالية من التعديات للجمعية الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى انه تم حصر عدد ثلاث شونات لتخزين وبيع البلوك الأبيض والرمل ومواد البناء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.



وقال مراد مسعود، رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن أماكن تشوين لمواد البناء على الأراضي الزراعية .وان الحالة الاولى بمساحة ٢ قيراط بحوض بحر الرمان زمام الوحدة المحلية بالنصارية شونة للبلوك الابيض على ارض زراعية .والحالة الثانية بمساحة ٢ قيراط بحوض بحر الرمان زمام الوحدة المحلية بالنصارية شونة للبلوك الأبيض والرمل والحالة الثالثة بمساحة ٤ قيراط بحوض الأربعين زمام الوحدة المحلية بالنصارية شونة رمل وزلط ومواد بناء، وتم حصر المخالفات بمعرفة مدير الجمعية بالنصارية المهندس جمال صادق، وتم تحرير محاضر أرتكاب افعال حيال تلك المخالفات.



وتابع مراد مسعود صيانة وإصلاح إنفجار بخط مياه الشرب بعزبة سرورالتابعة للوحدة المحلية بالخالديه بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بابشواي تحت إشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري .