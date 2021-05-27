شكرا لقرائتكم خبر عن «قومى المرأة» بالإسكندرية يواصل حملة طرق الأبواب للحث على تلقي لقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع، فعاليات حملة طرق الأبواب في اطار حملته «احنا معاكى»، لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي بالمحافظة.

وقالت «ماجدة» في تصريحات صحفية، الخميس، إن اليوم الثاني شهدت انطلاق الحملة بـ4 أحياء، شملت حي غرب ( الأمير لؤلؤ – كوم الملح – نجع العرب- المتراس ) وحي وسط ( نادي الصيد – باب العبيد – قرية أبيس 8 الرئيسيه – قرية ابيس 11/8 ) وحي العجمي ( المكس ) ومركز ومدينه برج العرب بقرى مبادرة حياة كريمة ( نجع هوارة – نجع الشواعر – نجع الهيش – نجع السلام – نجع الميثاق )، بإجمالي 2640 زيارة و6968 سيدة و970 رجل بإجمالي مستهدفين 7938 فرد، ليرتفع إجمالي المستهدف خلال اليومين 14 ألف و938 مواطن.

وأوضحت أن عضوات الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين ومحامين مكتب الشكاوى وسفيرات المحبه من الواعظات وخادمات الكنيسه ومنسقة مؤسسة حياه كريمه، قمن بمساعدة السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وكذلك توعيتهن بمساعدتهن في التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات، كما تم عقد ندوة بنجع هوارة بمركز ومدينه برج العرب، وقامت محامية مكتب الشكاوى بعرض رسائل حمله «احنا معاكي» للتوعية القانونية بأنواع العنف ضد المرأة.

ولفتت إلى أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع .

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)

"القومى للمرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للحصول على لقاح كورونا .. والمستهدف يرتفع لـ 14.9 ألف مواطن (صور)