شكرا لقرائتكم خبر عن «يترنح قليلا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 27 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، صباح اليوم الخميس، 27 مايو 2021، عند الأسعار التي حققها مساء أمس، مع توقعات بصعوده للارتفاع برغم ترنح الذهب محليا منذ الأمس مابين الهبوط والصعود فى نطاق ضيق بمقدار جنيه واحد فقط بسبب تذبذب السعر العالمى .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الخميس، 933 جنيهًا، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 816 جنيها، والعيار 18 قيراطا، 699 جنيها، والجنيه الذهب، 6540 جنيها مع توقعات بارتفاعه فى منتصف اليوم .

بينما شهد سعر الذهب عالميا انخفاضا طفيفا مع ارتفاع طفيف لمؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة، ليعود الذهب لحاجز 1900 دولار للأوقية والذى تخطاه، لأول مرة منذ 9 يناير الماضى وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% ، فى انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى ستصدر فى وقت لاحق اليوم من الاحتياطى الفيدرالى لمواجهة التضخم المحتمل ، ومنذ بداية التعاملات فى الأسواق العالمية ، ترنح الذهب فى نطاق ضيق مابين صعود وهبوط طفيف حول حاجز ال 1900 دولار للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال صباح اليوم الخميس، 836.54 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,900.06 $ للأونصة.

المصري اليوم تنشر سعر الذهب صباح اليوم الخميس، 27 مايو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 931 إلى 933 عيار 22 853 إلى 855 عيار 21 815 إلى 816 عيار 18 698 إلى 700 عيار 14 543 إلى 544 عيار 12 466 إلى 467 الاونصة 29098 إلى 29100 الجنيه الذهب 6539 إلى 6541 الكيلو 931000 إلى 933000

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 27 مايو 2021 :

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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