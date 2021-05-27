شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : تنفيذ الهوية البصرية للمحميات الطبيعية من خلال حملة «ايكو ايجيبت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات؛ لمناقشة مقترح الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع استعرض كل من د. أشرف رضا رئيس مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، د. رنيا نخيل وكيل مجال الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، مقترح الهوية البصرية لإحدى المدن المصرية يتضمن مميزات المدينة، والرؤية والرسالة، وعناصرها المميزة.

حضر الاجتماع د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. عبدالخالق إبراهيم المستشار الفني لوزير الإسكان، ا. لمياء مساعد وزير الآثار، اللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، م. علاء عبدالفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني ممثلا عن وزير الإسكان.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لتوصية رئيس مجلس الوزراء للتشاور وتحقيق مزيد من المصالح لجميع الأطراف وتحقيق أقصى فائدة من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أننا في مرحلة هامة من التنمية التي تشهدها مصر تحرص فيها القيادة السياسية على أن تكون كافة مشروعاتها لها مزايا على كافة المستويات وتعطى قيمة مضافة.

وأشادت وزيرة البيئة بمشروع الهوية البصرية لشرم الشيخ المقدم من الجامعة الألمانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية، كما دعت إلى تكراره في باقي المحافظات بالتعاون مع مزيد من الجامعات لتحقيق تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة وأطفاء لمسة حضارية على جميع المحافظات المصرية، كما تعمل حاليا وزارة البيئة على وضع الهوية البصرية لمحمياتها من خلال حملة ايكو ايجيبت.